Ein 51-jähriger Mann ist bei der Arbeit in einem Umspannwerk in Medebach (Hochsauerlandkreis) am Donnerstag von einem Stromschlag getroffen worden. Er sei an den Folgen gestorben, teilte die Polizei am Donnerstag mit.