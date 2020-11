Mann bei SEK-Großeinsatz gestorben : 44-jähriger Toter aus Meckenheim war Sportschütze

Meckenheim In Meckenheim bei Bonn hat ein Mann in einem Wohngebiet um sich geschossen. Spezialkräfte überwältigen den 44-jährigen Tatverdächtigen, der bei dem Zugriff stirbt. Bei seiner Wohnungsdurchsuchung wurden mehrere Waffen gefunden.

Gegen 21 Uhr meldeten Anwohner in Meckenheim zunächst Schüsse im Bereich des Frankenwegs und der Tombergstraße in der Nähe der Altstadt. Ein Mann sei dort auf der Straße unterwegs und würde um sich schießen, schilderten die Anrufer. Nach Angaben der dpa handelte es sich bei seiner Waffe um eine Pistole. Daraufhin rückte die Polizei mit einem Großaufgebot zum Tatort aus. Noch während des Einsatzes verlagerte sich das Geschehen dann in die Josef-Kreuser-Straße.

Am Einsatzort finden sich laut Augenzeugen an Autos und an Häusern zahlreiche Einschusslöcher. „Es ist komisch, wenn hier jemand mit Schutzweste und Maschiengewehr entlang läuft“, berichtete Anwohnerin Brigitte Jordan unserer Redaktion über den Polizeieinsatz in ihrer sonst so ruhigen Wohngegend. Zuvor hatten sie und ihr Mann ein Geräusch wahrgenommen, das sie entfernt an Feuerwerkskörper erinnerte: „Dann hörte sich das aber doch an wie Schüsse. Wenig später war alles schon dicht.“