Militärpiste am Kreuz Meckenheim Geheimer Luftwaffen-Flugplatz auf A61 bis heute sichtbar

Das Relikt für den Ernstfall lässt sich noch erahnen. Vor allem aus der Luft. Satellitenaufnahmen zeigen deutlich die grauen Betonflächen an der Autobahn 61 bei Gelsdorf. Hier sollten östlich des Kreuzes Meckenheim Kampfjets parken, Transall-Transportmaschinen beladen und der Kanzler aus einem Regierungsjet in den damals streng geheimen „Regierungsbunker Ahrweiler“ gebracht werden können. Es sind die Spuren des Autobahn-Notlandeplatzes IV/1, so der offizielle Name bei der Bundeswehr, der im Kalten Krieg angelegt wurde.