Staatsschutz ermittelt Trinkwasser in Mechernich nicht kontaminiert – Stadt mit Appell an Bewohner

Der Wasserbehälter in Mechernich liege auf einem städtischen Grundstück unmittelbar an der Bundeswehr-Kaserne und sei separat eingezäunt, erläuterte Bürgermeister Hans-Peter Schick (CDU) der dpa. Vor dem Hintergrund der Geschehnisse in Köln-Wahn habe die Bundeswehr auch rund um ihr Gelände in Mechernich „verstärkt Beobachtungen durchgeführt“ und dabei den Schaden am Zaun entdeckt. „Gestern Mittag war der Zaun an einer Stelle hochgehoben und man hat auch gesehen, dass im Gras Spuren waren“, sagte Schick.