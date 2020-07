Rettungseinsatz in Mechernich : Siebenjähriger stürzt in drei Meter tiefe Felsspalte

Mechernich Ein sieben Jahre alter Junge ist beim Spielen in der Nähe der Kakushöhle im Kreis Euskirchen in eine Felsspalte gefallen. Ein Rettungshubschrauber flog den Jungen ins Krankenhaus.

Ein Siebenjähriger ist am Samstag beim Spielen in eine etwa drei Meter tiefe Felsspalte gefallen. Wie die Polizei mitteilt, war der Junge in der Nähe der Kakushöhle in Mechernich-Eiserfey im Kreis Euskirchen unterwegs.