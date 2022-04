Tat in Mechernich : Dritter Tatverdächtiger nach Raub in Juweliergeschäft verhaftet

Mechernich Der 20-Jährige war bereits in der Vergangenheit kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Nach einer Vernehmung ist er wieder entlassen worden. Es läuft nun ein Strafverfahren gegen ihn.

Nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft Anfang März in Mechernich (Kreis Euskirchen) hat die Polizei einen dritten Tatverdächtigen ermittelt. Der 20-Jährige sei bereits in der Vergangenheit kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten, teilten die Ermittler am Dienstag mit. Nach einer Vernehmung sei er wieder entlassen worden - es laufe nun ein Strafverfahren gegen ihn.