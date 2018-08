Mathe-Professor Peter Scholze aus Bonn mit Fields-Medaille geehrt

Der deutsche Mathematiker Peter Scholze in seinem Büro im Hausdorff Center for Mathematics in Bonn (Archiv).. Foto: dpa/Volker Lannert

Rio de Janeiro/Bonn Der erst 30 Jahre alte Mathematik-Professor Peter Scholze aus Bonn gilt als Ausnahmetalent. Nun hat er eine der renommiertesten Auszeichnungen seines Fachs bekommen - als zweiter Deutscher überhaupt.

Das Prestige der Fields-Medaille ist mit dem der Nobelpreise vergleichbar. Der Wissenschaftler erhielt die Auszeichnung am Mittwoch beim Internationalen Mathematikerkongress in Rio de Janeiro. Scholze ist erst der zweite Deutsche in mehr als 80 Jahren, der die Medaille erhält.

Schulterlange, braune Haare. Schlanke Figur, schlichtes Hemd. Peter Scholze sticht auf den ersten Blick nicht heraus. Was ihn ausmacht, ist seine geistige Arbeit. Sein Genie. Auch wenn er das selbst wohl nie so sagen würde. „An sich habe ich gar nicht das Gefühl, dass ich ein spezielles Talent besitze“, sagt er im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Mit dieser Meinung steht er ziemlich alleine da.

Was Scholze macht, ist für Laien schwer bis gar nicht verständlich. Er forscht zur sogenannten arithmetischen Geometrie und schafft Verbindungen zwischen verschiedenen Gebieten der Mathematik. Das hilft Fachleuten, Probleme in einem Bereich mit Ansätzen aus einem anderen zu lösen. Gewissermaßen blickt Scholze über den Tellerrand der einzelnen Disziplinen und verknüpft Lösungsansätze. Seine Forschung gilt als weltweit bahnbrechend und richtungsweisend.

Er selbst beschreibt das so: „Was mich interessiert, sind die ganzen Zahlen - also 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter - und ihre Eigenschaften, also was für Gleichungen man damit lösen kann. Und diese ganz grundlegende Fragestellung benötigt abstrakte Methoden, die aus verschiedenen, überraschenden Bereichen der Mathematik kommen: aus der Geometrie, aus der Analysis. Eigentlich gibt es da aus allen Gebieten der Mathematik Querverbindungen.“