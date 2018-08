Massenschlägerei vor Haus von Rocker-Boss in Herten

Polizeieinsatz in Herten : Massenschlägerei vor Haus von Rocker-Präsident

Herten/Herne In Herten ist es mitten am Tag auf einer Straße zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Gruppen gekommen, wovon mindestens eine Rocker gewesen sind.

Laut einem internen Polizeibericht war zunächst am Samstagnachmittag eine größere Anzahl von Personen mit Migrationshintergrund vor das Wohnhaus des örtlichen Präsidenten der Bandidos in Herten gezogen. Sie versammelten sich demnach rund 50 Meter vor dem Gebäude. Dort kam es dann zu einer Massenschlägerei, bei der laut Polizeibericht vier Beteiligte verletzt wurden. Die Polizei musste Reizspray einsetzen. Laut Bericht waren 21 Personen mit Migrationshintergrund und zwölf Mitglieder der Rockergruppierung an der Schlägerei beteiligt. Die Polizei vermutet einen Streit um Geld hinter der Auseinandersetzung.

Nur drei Stunden später ereignete sich in Herne ein ebenfalls brutaler Übergriff im Rockermilieu. Laut Polizeibericht wurden dabei drei Mitglieder der Rockergruppierung „Living Dead MC“ angegriffen, als sie auf ihren Motorrädern sitzend vor einer Ampel warteten. Die Täter entrissen den Geschädigten ihre Kutten und flüchteten mit einem Auto unerkannt vom Tatort. Ein Opfer erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und befand sich vorübergehend in Lebensgefahr. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Die Polizei hatte sogar eine BAO (Besondere Aufbauorganisation) gebildet, was immer dann gemacht wird, wenn unter anderem eine Lage erhöhten Kräftebedarf und eine einheitliche Führung erfordert. Ob beide Fälle miteinander zusammenhängen, ist nicht bekannt.

