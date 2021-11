Massenschlägerei in Münster : Rund 100 Jugendliche prügeln sich am Aasee

Rund 100 Jugendliche prügeln sich am Aasee

Massenschlägerei in Münster

Am Aasee in Münster haben sich rund 100 Jugendliche eine Schlägerei geliefert. Die Beteiligten haben sich laut Polizeiangaben vermutlich zum Feiern getroffen, bei steigendem Alkoholpegel soll die Lage dann aber offenbar eskaliert sein.

Das sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei am Freitagabend hätten einer Mitteilung zufolge kleinere Gruppen die Flucht ergriffen. Es habe eine aufgebrachte, aggressive Stimmung geherrscht. Die Polizistinnen und Polizisten kontrollierten die noch anwesenden Menschen und forderten sie zum Verlassen des Platzes auf.

Auch in Dortmund ist es zu Gewalt gekommen. Bei einer Auseinandersetzung zweier Gruppen mit Schuss- und Stichwaffen sind in der Innenstadt mehrere Menschen verletzt worden. Es gab deshalb am Sonntag einen Großeinsatz der Polizei, mehrere Straßen wurden gesperrt. Zwei Personengruppen seien auf einem Gehweg aneinandergeraten, sagte ein Polizeisprecher. Es habe auch Festnahmen gegeben. Wie viele Verletzte und Festgenommene es gab und welchen Hintergrund der Streit hatte, wird demnach zurzeit ermittelt. „Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.“