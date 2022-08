Kriminelle Banden in Essen : Parkplatzstreit soll Massenschlägerei im Juni ausgelöst haben

Einsatzwagen der Polizei am 26. Juni 2022 auf der Altendorfer Straße in Essen (Archivfoto). Foto: dpa/Justin Brosch

Essen Messer, Baseballschläger, Stühle, Tische: Mit diesen Waffen sind Hunderte Bandenmitglieder im Juni in Essen aufeinander losgegangen. Nun gibt das Innenministerium Einblick in die Hintergründe.

Ein Streit um einen Parkplatz soll Auslöser für eine Massenschlägerei mit 200 bis 400 Bandenmitgliedern in Essen im Juni gewesen sein. Das geht aus einem Papier des Innenministeriums an den nordrhein-westfälischen Landtag hervor. Der gewaltige Tumult von Ende Juni hatte für bundesweites Aufsehen gesorgt. In den Tagen danach war es noch zu weiteren kleineren Auseinandersetzungen zwischen Clan-Angehörigen in Essen gekommen.