Massenschlägerei in Castrop-Rauxel Ermittlungen dauern an

Die Ermittlungen zu der Massenschlägerei zwischen zwei größeren Gruppen in Castrop-Rauxel dauern an. Die Polizei werde unter anderem weiter zu dem genauen Tathergang und den Hintergründen der Auseinandersetzung in Nordrhein-Westfalen ermitteln, teilte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen mit. Auch welche Waffen die Beteiligten eingesetzt hatten, war am Donnerstagabend noch unklar.