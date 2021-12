Vorfall in Nettersheim : Maskenverweigerer gibt Supermarkt-Mitarbeiterin Kopfnuss

Vorfall in Nettersheim

Nettersheim Eine 52-jährige Mitarbeiterin eines Supermarkts hat einen Kunden auf die Maskenpflicht hingewiesen – dieser soll danach schnurstracks auf sie zugegangen sein und seinen Kopf gegen ihren gestoßen haben. Die Frau musste im Krankenhaus versorgt werden.

Ein Maskenverweigerer hat einer Mitarbeiterin in einem Supermarkt in Nettersheim (Kreis Euskirchen) eine Kopfnuss gegeben. Kurz zuvor habe die 52-Jährige den Mann aufgefordert, Mund und Nase zu bedecken, teilte die Polizei am Dienstag mit. Daraufhin sei der 30-Jährige kommentarlos auf die Frau zugegangen und stieß seinen Kopf gegen ihren. Danach habe er den Laden verlassen und sei mit dem Auto davongefahren.