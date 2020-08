Schulstart in NRW : Eltern und Schüler wollen Maskenpflicht vor Gericht kippen

Kinder beim Betreten einer Schule (Archiv). Foto: dpa/Jens Büttner

Münster Am ersten Tag des neuen Schuljahres laufen am Oberverwaltungsgericht Münster mehrere Klagen gegen die Maskenpflicht während des Unterrichts an weiterführenden Schulen. Unter anderem gibt es ein Eilverfahren.

Nach Auskunft einer Gerichtssprecherin des Oberverwaltungsgerichts (OVG) will eine Familie aus Euskirchen im Rheinland per Eilverfahren klären lassen, ob die Corona-Schutzverordnung des Landes NRW in diesem Punkt rechtlich haltbar ist.

Vom Verwaltungsgericht Düsseldorf ist das Verfahren eines Schülers aus Nettetal im Kreis Viersen an das OVG verwiesen worden. Wann das Gericht eine Entscheidung verkünden will, ist derzeit nach Angaben der Sprecherin noch offen.

(top/dpa)