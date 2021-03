Eilanträge abgelehnt : Grundschüler müssen weiterhin Maske tragen

An Grundschulen muss die Maske weiterhin getragen werden. Foto: dpa-tmn/Matthias Balk

Nordrhein-Westfalen Zwei Grundschüler aus NRW hatten mit Eilanträgen die Abschaffung der Maskenpflicht gefordert. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat sie nun beide abgelehnt. Die Entscheidung über einen Erkrather Schüler steht noch aus.

Die Antragsteller waren ein Zweitklässler aus Bielefeld und eine Erstklässlerin aus Köln, die sich durch die Maskenpflicht in ihrem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit verletzt fühlten. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) lehnte die beiden Eilanträge am 8. März ab und verwies auf die aktuelle Coronabetreuungsverordnung in Nordrhein-Westfalen: Alle Personen, die sich auf einem Schulgelände aufhalten, müssen eine medizinische Maske tragen.