Kostenpflichtiger Inhalt: Öffentliche Verkehrsmittel : Das müssen Sie zum Masken-Kontrolltag wissen

Wer keine Maske trägt, muss künftig ein Bußgeld von 150 Euro bezahlen und den Zug verlassen. Das sieht die Corona-Schutzverordnung in NRW seit dem 12. August vor. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Düsseldorf Am Montag wird in ganz Nordrhein-Westfalen die Einhaltung der Maskenpflicht in Zügen und an Bahnhöfen kontrolliert. Fahrgäste, die partout keinen Mund-Nasen-Schutz tragen wollen, sollen zur Abschreckung bestraft werden.