Zwei Hotspots Masern in NRW auf dem Vormarsch – in diesen Städten treten sie auf

Global breitet sich die Krankheit aus: 2023 wurden der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 79 Prozent mehr Fälle gemeldet als im Vorjahr. Die WHO nennt dies „äußerst besorgniserregend“ und führt das auf ein Stocken der Impf-Kampagne zurück. Auch das Land NRW erwartet eine Verschärfung: „Es wird erwartet, dass die Zahl der Masernfälle in Europa in den kommenden Monaten ansteigen wird, da die Impfquoten nicht überall optimal sind.“ Dies beeinflusse das Auftreten der Masern in Deutschland und NRW, so das Gesundheitsministerium.