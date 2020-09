Brauchtum in NRW : Welche Martinszüge ausfallen – und welche nicht

Sankt Martin mit Pferd zieht durch Emmerich: Wegen der Corona-Pandemie fallen 2020 viele der Martinszüge in NRW aus. Foto: van Offern, Markus (mvo)

Düsseldorf Wegen der Corona-Pandemie haben bereits zahlreiche Kommunen ihre Martinszüge abgesagt. Andere haben noch nicht aufgegeben und überlegen sich alternative Formen. Ein erster Überblick.

Mit der mühsam gebastelten Laterne an der Hand von Mama und Papa im Zug der Lichter singend durch die Nacht wandern: für jedes Kind ist der stimmungsvolle Martinsumzug etwas ganz Besonderes – und gerade im Rheinland große Tradition. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie mussten viele der Brauchtumsveranstaltungen abgesagt werden.

Das NRW-Gesundheitsministerium gab nun in einem Schreiben an die kommunalen Spitzenverbände bekannt, dass wegen der Corona-Pandemie Feiern unter freiem Himmel grundsätzlich erlaubt seien, solange der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden könne. Bei mehr als 300 Teilnehmern werde eine Hygienekonzept benötigt. Martinsfeuer sollten vermieden werden. Familien, Kindergartengruppen oder feste Bezugsgruppen von zehn Menschen müssten dagegen keinen Abstand wahren.

Dennoch haben bereits zahlreiche Städte, Vereine und Kirchengemeinden in der Region ihre Martinsumzüge wegen Sicherheitsbedenken abgesagt: Viele sehen sich nicht in der Lage, die Einhaltung der Abstände zu garantieren und zu kontrollieren. Andere warten noch ab oder bemühen sich um alternative Lösungen. Eine erste Übersicht:

Düsseldorf Auch in der Landeshauptstadt gab es bereits einige Absagen. Wie in Angermund. Die Martinsvereine der bekannten Laternenzüge durch Bilk und die Altstadt wollen die Feierlichkeiten hingegen unbedingt ermöglichen. Viele Schulen und Kitas wollen in den Klassen und Gruppen feiern und selbstverständlich Laternen basteln.

Erkelenzer Land Der Laternenumzug des Dovener Martinsvereins aus Hückelshoven wurde abgeblasen, auch gab es verschiedene Absagen in Erkelenz. Zum Beispiel im Ortsteil Gerderath, wo Martinszug, -feuer und -spiel ausfallen. Oder in Ratheim. Andere Vereine aus Altmyhl und Hückelhofen warten ab.

Grevenbroich Abgeblasen ist hier noch nichts. Grevenbroich ist eine Hochburg des Brauchtums. 34 Laternenumzüge wurden im vergangenen Jahr angemeldet, viele sind gut besucht. Einige Schützenvereine meldeten zuletzt Bedenken an, dass Sankt Martin in seiner gewohnten Form stattfinden könne, schließlich gibt es vielerorts das Martinsfeuer und musikalische Begleitung. Die Vereine arbeiten aber an alternativen Konzepten und wollen die Martinsfeste im Notfall in abgespeckter Form veranstalten.

Kempen Die beiden berühmten Martinszüge durch die Kempener Altstadt wurden Ende August abgesagt. Sie finden traditionell jedes Jahr am 9. und 10. November statt und locken gewöhnlich Zehntausende Besucher aus der Region an. Nicht der Zug der Kinder durch die Stadt sei das Problem, sondern die vielen Zuschauer am Rand, so der ansässige Sankt-Martin-Verein. Dass in Kempen kein Martinszug stattfand – das gab es zuletzt im Kriegsjahr 1943. In den Schulen sollen aber trotzdem auch diesmal Fackeln gebastelt und im Rathaus ausgestellt werden.

Kreis Kleve Sowohl den großen Martinszug in der Klever Innenstadt als auch den im Ortsteil Rindern sowie die in Bedburg-Hau oder Kalkar-Mitte wird es dieses Jahr nicht geben. In Kranenburg wurde die Absage der Züge von der Gemeindeverwaltung empfohlen. Allein bei der Tütenausgabe entstünde zwangsläufig zu viel Nähe. Der Klever Martinsverein Innenstadt kommt als Trost verkleidet in die sieben Kindergärten und verteilt Weckmänner.

Kreis Viersen Der Sankt-Martinszug im Viersener Stadtteil Dülken mit dem traditionellen Abbrennen der Strohmühle und Feuerwerk findet nicht statt. Der große Zug in Brüggen wird ebenso wenig stattfinden wie die beiden größten in Niederkrüchten. In Nettetal gab es noch keine Absage. Statt eines Umzuges wird über alternative Formen nachgedacht, das Martinsfest zu feiern.

Leichlingen Das erstmals geplante "Fest der Lichter" wurde auf 2021 verschoben. Es sollte statt mehrerer kleiner Laternenumzüge am 13. November stattfinden. 750 Grundschulkinder, Musikkapelle und Sankt Martin auf einem Ross wären dann wohl doch zu viele Menschen in der Innenstadt geworden. Ob es deshalb zurück zu den Wurzeln, also den 13 einzelnen Laternenumzügen an sieben Tagen geht, ist noch unklar.

Mettmann Beide Martinszüge in der Mettmanner Innenstadt und in Metzhausen fallen aus. Das gaben die Veranstalter vom Martinsverein bereits Mitte Juli bekannt. Gewöhnlich kommen rund 1000 respektive 3000 Besucher. Insbesondere in der Innenstadt gebe es Orte, an denen es einfach schwer möglich sei, die Abstände einzuhalten. Die Haussammlung – die Spenden gehen an Bedürfte – soll es aber geben.

Moers Absagen gab es noch keine. Allerdings ist die Stadt wegen der Infektionslage eher negativ gestimmt.

Mönchengladbach Mehrere Sankt-Martinsumzüge wurden bereits abgesagt wie der in Hamern. Stattdessen soll Sankt Martin mit Fackel, Pferd und Rollwagen durch Hamern ziehen. 151 Züge wurden 2019 bei der Stadt angemeldet. Bis Ende Juli lagen erst zwei Anträge vor, das könnte sich seit der Nachricht vom Gesundheitsministerium aber ändern. Die beiden größten der Stadt sind die von Borussia Mönchengladbach und Möbel Schaffrath. Jedes Jahr kommen mehrere tausend Besucher. Die Veranstalter hielten sich zuletzt noch bedeckt.

Neuss In Neuss wird es keine klassischen Umzüge geben. Der größte Laternenzug durch die Innenstadt, an dem gewöhnlich sechs Schulen mit 1200 Kindern teilnehmen, wurde bereits abgesagt. Die Stadt ermutigt zu Feiern im Klassenverbund.

Radevormwald Bereits im Juli abgesagt wurde der 70. Umzug an der Wupper, der für den 7. November geplant war. Auch die traditionellen Martinstüten werden nicht ausgegeben. 700 bis 800 aus den Wupperorten nehmen in der Regel am Umzug teil. Ob das Martinsfest in der Innenstadt von Radevormwald inklusive Umzug, Feuer und Mantelteilung veranstaltet wird, hält sich die Werbegemeinschaft "Rade lebt" noch offen.

Rheinberg Alle Züge sind abgesagt! Die acht Sankt-Martin-Komitees appellieren aber an die Bürger, mit den Laternen ihre Fenster erleuchten zu lassen, und versprechen, alle Schulen und Kindergärten mit Weckmännern und Martinstüten zu beschenken. Auch die Senioren dürfen sich diesbezüglich Hoffnung machen.

Sonsbeck Auch der Lichterumzug in Sonsbeck, der als einer der größten am Niederrhein gilt, fällt aus. Rund 2500 Menschen kommen jedes Jahr. Das Ansteckungsrisiko sei zu groß, sagen die Veranstalter. Die Ausgabe der Martinstüten im Kastell wird es ebenso nicht geben wie die Haussammlungen. Der Martinsverein möchte aber öffentliche Gebäude beleuchten, und Weckmänner an Kinder und Senioren verteilen.