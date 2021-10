Martinszüge in NRW : Hier ziehen die Kinder an St. Martin durch die Straßen

Hier ziehen die Kinder an St. Martin durch die Straßen

Martinszüge in NRW

Düsseldorf Nach dem weitgehenden Wegfall von Martinsumzügen 2020 wegen der Corona-Pandemie sind öffentliche Martinsfeiern in NRW nun wieder erlaubt. Wir geben einen Überblick, in welchen Städten Züge geplant sind.

Im Corona-Jahr 2020 haben sich die Menschen in ganz NRW einiges einfallen lassen, um das Brauchtum trotz Pandemie zu feiern: In den Schaufenster hingen selbstgebastelte Laternen von Kindern, Familien sangen Martinslieder am Fenster oder auf dem Balkon, auf einigen Schulhöfen gab es eine Vorführung der Geschichte um die Mantelteilung statt eines Martinszuges.