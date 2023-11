Von Moers bis Korschenbroich Sechs Adressen für eine gute Martinsgans in der Region

Kaum ein anderes Festmahl wird saisonal und regional so geschätzt wie das gemütliche Gänseessen: Für viele Menschen gehört die Martinsgans rund um Sankt Martin und spätestens zu Weihnachten einfach dazu. Doch die Tradition kostet: Im vergangenen Jahr waren die Preise wegen der hohen Energiekosten und knapper Bestände stark gestiegen. So musste man für seinen Gänsebraten besonders tief in die Tasche greifen. Doch wie sieht es in diesem Jahr aus? Eine Auswahl von sechs Betrieben in der Region, die Martinsgans anbieten.