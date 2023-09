THW, I.S.A.R. und Action Medeor Retter aus NRW bereiten sich auf Einsatz nach Erdbeben in Marokko vor

Nach dem schweren Erdbeben in Marokko mit Hunderten Toten laufen auch bei nordrhein-westfälischen Helfern die Planungen für einen Einsatz im Katastrophengebiet. „Wir beobachten die Lage und bereiten uns gerade auf einen möglichen Einsatz vor“, sagte ein Sprecher des Technischen Hilfswerks (THW) mit Hauptsitz in Bonn am Samstag.