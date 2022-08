Hecken und Wiesen angezündet : Mutmaßliche Brandstifterin in Marl gefasst

Mutmaßliche Brandstifterin in Marl gefasst

In Marl wurde eine mutmaßliche Branndstifterin festgenommen (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Marl Eine Frau, die mutmaßlich im Ruhrgebiet mehrere Feuer gelegt haben soll, wurde in Marl gefasst und festgenommen. Nach ihr wurde seit Donnerstag gefahndet.

Sie soll in Dorsten nördlich des Ruhrgebiets Hecken und Rasenflächen angezündet haben: Die Polizei hat eine mutmaßliche Brandstifterin gefasst. Die 45-Jährige sitze in Untersuchungshaft, sagte ein Sprecher der Polizei Recklinghausen am Samstag.