Leiche in Wohnung in Marl gefunden

Marl In einer Wohnung in Marl haben Polizisten eine Leiche gefunden. Zuvor war ein Notruf bei er Polizei eingegangen. Nun ermittelt die Mordkommission.

Das teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. Am Sonntagnachmittag war die Polizei demnach per Notruf alarmiert worden. Genauere Informationen zu dem oder der Toten konnte der Sprecher am Montag noch nicht geben.