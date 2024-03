Vorfall in Marl Kioskbesitzer bei Raubüberfall niedergestochen

Bei einem Raubüberfall auf einen Kiosk in Marl (Kreis Recklinghausen) ist der Betreiber mit einem Messer niedergestochen worden. Der 52-Jährige weigerte sich, einem 19-Jährigen das Geld aus der Kasse zu geben, woraufhin ihn dieser mit dem Messer in den Oberkörper stach und weglief, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Das Opfer musste im Krankenhaus operiert werden.