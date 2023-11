Unfall in Marl Drei Verletzte – Fahrer flüchtet, stellt sich aber

Drei Menschen sind bei einem Unfall in Marl (Kreis Recklinghausen) verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Einer der beiden Autofahrer flüchtete nach dem Unfall am späten Freitagabend zu Fuß und stellte sich später auf der Wache, wie die Polizei mitteilte. Er hatte eine Platzwunde am Kopf, die ärztlich versorgt wurde.