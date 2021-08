Erlös geht an Flutopfer : Fluthelfer versteigert Arbeitskappe bei Ebay - mehr als 133.000 Euro geboten

Düsseldorf Markus Wipperfürth ist eines der bekannteren Gesichter der unzähligen Fluthelfer in den Krisengebieten. Der ehrenamtliche Helfer hat nun seine abgewetzte Baseballkappe auf Ebay angeboten - und die Gebote gehen durch die Decke.

Nun will Wipperfürth, der bereits von mehreren Medien zur Lage im Ahrtal interviewt wurde, für den guten Zweck sein Markenzeichen auf Ebay versteigern. Eine graubraune Baseballkappe, Zustand: gebraucht. Diese Gebrauchsspuren sind auch deutlich an der abgewetzten Kappe zu erkennen. Doch sie erzielt bereits jetzt eine enorme Summe auf der Plattform: Das aktuelle Gebot (Stand: 05.08., 16 Uhr) liegt bei 133.250 Euro. Der Erlös der Auktion soll zu 100 Prozent an die Soforthilfe des Landkreises Ahrweiler gehen.

Noch immer sind tausende Helfer in den Flutgebieten im Einsatz. So sind seit drei Wochen täglich rund 2000 Helfer aus 272 Ortsverbänden des Technischen Hilfswerk (THW) im Einsatz. Die ehrenamtliche Organisation des Bundes dient dem Zivil- und Katastrophenschutz.

Auch vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) sind noch mehr als 1400 Helfer aus dem Bundesgebiet in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Einsatz – die meisten davon ehrenamtlich. Im Ahrtal kochen sie täglich bis zu 10.000 warme Mahlzeiten für Betroffene der Hochwasserkatastrophe. Dazu sei in der Gemeinde Grafschaft ein großes Verpflegungszentrum in Betrieb genommen worden, teilte eine Sprecherin des DRK mit. Das Essen werde von dort an rund 15 Ausgabestellen im Kreis Ahrweiler ausgefahren und verteilt.