Feuerwehr im Einsatz Explosion in Pyrotechnikfirma in Ostwestfalen

Nach einer Explosion in einer Produktionshalle für Pyrotechnik in Marienmünster in Ostwestfalen laufen die Löscharbeiten der Feuerwehr. Nach Auskunft der Polizei im Kreis Höxter wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Keiner der Mitarbeiter sei zu dem Zeitpunkt des Knalls gegen 10.00 Uhr am Morgen in der Halle gewesen. Was die Explosion ausgelöst habe, sei noch offen.