Mehrere Hundert auf einmal : Was es mit den Marienkäfer-Schwärmen in NRW auf sich hat

Düsseldorf Viele kleine Glücksbringer waren kürzlich in NRW unterwegs. Teilweise waren ganze Marienkäfer-Schwärme zu sehen. Wie jedes Jahr um diese Zeit suchen die Insekten ihre Winterquartiere.

An Hauswänden, Fassaden oder auf Baumstämmen: Wer am vergangenen Wochenende mit offenen Augen unterwegs war, konnte besonders an sonnigen Plätzchen die Schwärme entdecken: Mehrere Hundert Marienkäfer tummelten sich auf einem Haufen. Aber wieso tauchen die Käfer gerade jetzt auf?

Gefährlich sind die Marienkäfer nicht. Wird ein Käfer berührt, wehrt er sich. Dann gibt er eine gelbliche Flüssigkeit ab. Die stinkt zwar, ist für Menschen aber harmlos. Aber der Marienkäfer kann so seine Feinde wie Ameisen oder Vögel in die Flucht schlagen. „Manchmal gehen Marienkäfer an offen zugängliche Speisen wie zum Beispiel einen Obstkorb heran, die sind danach in der Regel ungenießbar“, so Jelinek. Zur echten Plage können Marienkäfer für Winzer werden: Wenn sie in großen Mengen die Trauben am Rebstock befallen, kann das den Wein, der später aus den Früchten gewonnen wird, kaputt machen.