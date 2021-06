Schwerer Unfall in Gelsenkirchen : Auto prallt gegen Bäume - Mann und Frau tödlich verletzt

Gelsenkirchen In Gelsenkirchen kollidiert am Samstag ein Auto mit mehreren Bäumen. Beide Insassen sterben durch den Aufprall. Die Polizei identifiziert sie später als einen Mann und eine Frau aus Gelsenkirchen.

Bei einem Unfall in Gelsenkirchen sind am Samstag ein Autofahrer und seine Beifahrerin gestorben. Die Polizei identifizierte die Toten am Sonntag als einen 31-Jährigen und eine 19-Jährige aus Gelsenkirchen, wie es in einer Mitteilung hieß. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten am Sonntag noch an.