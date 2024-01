Polizeipräsidium Mönchengladbach ermittelt Mann stirbt in Polizeigewahrsam in Aachen

Im Gewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen ist am Montag ein 28 Jahre alter Mann gestorben. Ursache und Umstände des Todes würden im Rahmen eines Todesermittlungsverfahrens durch die Staatsanwaltschaft Aachen untersucht, teilten die Staatsanwaltschaft in Aachen und die Polizei in Mönchengladbach mit. Eine Obduktion am Dienstag soll Erkenntnisse über die Todesursache erbringen. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gebe es derzeit nicht, erklärten die Ermittler. Aus Neutralitätsgründen werde die Ermittlung durch das Polizeipräsidium Mönchengladbach geführt.