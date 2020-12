Tragisches Unglück : Mann stirbt bei Arbeitsunfall in Mülheim

Mülheim Am Dienstagabend hat sich in Mülheim ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Ein Mann ist dabei ums Leben gekommen.

Bei einem Arbeitsunfall in einer Lagerhalle in Mülheim an der Ruhr ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwochmorgen in Essen mitteilte, habe der Mann an einer Maschine gearbeitet. Der Unfall ereignete sich demnach am Dienstagabend. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.