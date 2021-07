Tatverdächtiger festgenommen : Mann schwebt nach Messerangriff in Oberhausen in Lebensgefahr

Mann schwebt nach Messerangriff in Oberhausen in Lebensgefahr

Oberhausen Ein 28 Jahre alter Mann soll in Oberhausen einen Bekannten lebensgefährlich verletzt haben. Das Opfer sei in kritischem Zustand, Zeugen hatten den Notruf gewählt. Der Tatverdächtige ist inzwischen festgenommen worden.

Ein 27 Jahre alter Mann ist in Oberhausen mit einem Messer angegriffen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Sein Zustand sei kritisch, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Demnach soll ein 28 Jahre alter Mann den 27-Jährigen in der Nacht zu Donnerstag mit einem Messer am Hals verletzt haben. Daraufhin sei er zu Fuß geflüchtet. Zwei Zeuginnen hatten den Notruf gewählt. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.