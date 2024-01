Mann schlägt Rentner mit Stein auf Kopf Mordkommission ermittelt nach Attacken in Bielefeld

Nach einer Reihe von Angriffen eines Mannes auf Menschen in Bielefeld ermittelt eine Mordkommission. Zu den Hintergründen wie etwa der Verbindung zwischen dem mutmaßlichen Täter und den Opfern liefen die Ermittlungen weiter, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Der 30 Jahre alte Tatverdächtige, der nach Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft Bielefeld psychisch erkrankt ist, soll unter anderem am Freitag mit einem Stein auf den Kopf eines Rentners eingeschlagen haben, bis der sich nicht mehr bewegt habe. Er wurde den Ermittlungsbehörden zufolge vorläufig festgenommen.