Prozess gegen 35-Jährige Mann mit Salzkristall-Lampe erschlagen

Rund sechs Jahre nach einem mutmaßlichen Totschlag mit einer Salzkristall-Lampe hat in Bonn der Prozess gegen eine 35-Jährige begonnen. Der Angeklagten wird vor dem Bonner Landgericht vorgeworfen, einem damals 42 Jahre alten Mann im November 2017 sechs Mal mit der massiven Leuchte auf den Hinterkopf geschlagen zu haben. Die Verletzungen seien so schwer gewesen, dass der 42-Jährige an ihnen starb. Die Mutter des Mannes hatte die Leiche einen Tag nach dem Vorfall in seiner Dachgeschosswohnung gefunden. Das Motiv für die Tat ist unklar.