Musik-Event geräumt Spezialkräfte überwältigen Mann mit Messer in Siegburg

Ein mutmaßlich psychisch kranker und bewaffneter Mann ist am Freitagabend bei einem Einsatz in Siegburg bei Köln von Spezialkräften der Polizei überwältigt worden. Der 36-Jährige hatte sich zuvor laut einer Mitteilung bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass er Hilfe und eine Spezialklinik suche. Nach Eintreffen an der Wohnadresse erkannten die Beamten im Gespräch mit dem Mann an einem Fenster seiner Erdgeschosswohnung, dass er Verletzungen an den Unterarmen hatte. Diese habe er sich selber zugefügt, sagte der Mann laut Polizei.