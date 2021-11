Nahe der niederländischen Grenze : Mann mit 6,5 Kilogramm Kokain im Kofferraum erwischt

Münster Bei einer Kontrolle auf der A30 bei Salzbergen nahe der niederländischen Grenze hat die Polizei im Kofferraum eines Autos sechseinhalb Kilo Kokain entdeckt. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Sechseinhalb Kilo Kokain hat die Polizei im Auto eines Mannes nahe der niederländischen Grenze entdeckt. Wie der Zoll Münster am Freitag mitteilte, entdeckten Beamte die Drogen während einer Routinekontrolle auf der A30 bei Salzbergen am Mittwochmorgen. Der Fahrer hatte das Kokain in seinem Kofferraum liegen. Er wurde vorläufig festgenommen.