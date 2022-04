Überfall in Wohnung : 27-Jähriger in Dortmund erstochen – Haftbefehl gegen Verdächtigen

27-Jähriger in Dortmund erstochen – Haftbefehl gegen Verdächtigen

Überfall in Wohnung

Dortmund Durch zahlreiche Messerstiche ist ein 27-jähriger Mann am Samstag in Dortmund getötet worden. Jetzt wurde ein Verdächtiger festgenommen – es soll sich dabei um den neuen Partner der von dem Opfer getrennt lebenden Ehefrau handeln.

Nach dem gewaltsamen Tod eines 27-Jährigen in Dortmund ist ein Mann festgenommen worden. Gegen den Verdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund ein Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes erlassen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Der 30-Jährige wurde demnach am Nachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.