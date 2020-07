Unfall in Bünde : Mann fährt Sanitäter über den Fuß und einfach weiter

Bünde In Bünde hat ein Mann einen Sanitäter angefahren, der gerade aus dem Krankenwagen ausstieg. Obwohl dieser ihn darauf aufmerksam machte, fuhr der Autofahrer davon.

In Bünde im Kreis Herford hat ein Autofahrer einen Rettungssanitäter im Einsatz angefahren und soll sich dann aus dem Staub gemacht haben. Der unbekannte Mann war am Montag mit seinem Auto an dem haltenden Rettungswagen in dem Moment vorbeigefahren, als der Sanitäter ausstieg, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.