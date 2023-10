Fotos Mann fährt in Duisburg Ehefrau und Kind an

Zeugen hatten am Sonntagmittag gegen 13 Uhr Polizei und Rettungskräfte alarmiert und von einem Autofahrer berichtet, der an der Oswaldstraße in Duisburg eine Frau und ein Baby angefahren hatte. Danach soll der Fahrer ausgestiegen sein und auf die Duisburgerin eingeschlagen und eingetreten haben.