Streit auf Bahnhofsvorplatz 42-Jähriger in Dortmund mit Messer schwer verletzt

Auf dem Bahnhofsvorplatz sei er zuvor mit einem 34-Jährigen aneinandergeraten, der wohl aus dem Obdachlosenmilieu stammte. Der Jüngere habe dann bei dem Streit am späten Sonntagabend mit einem Messer in den Bauchraum des 42-Jährigen gestochen. Weil dieser notoperiert wurde, könne inzwischen Lebensgefahr ausgeschlossen werden, hieß es. Der 34-Jährige wurde festgenommen und am Montag dem Haftrichtet vorgeführt.