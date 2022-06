Richtete Pistole auf Einsatzkräfte : Mann bedroht Polizei in Wuppertal mit Messer und Waffe

Wuppertal Ein bewaffneter Mann soll in der Wuppertaler Innenstadt Fußgänger bedroht haben. Als er laut Polizei eine Pistole zog und auf die Einsatzkräfte richtete, überwältigten diese den Mann.

Ein mit Messer und Waffe hantierender Mann ist bei einem Polizeieinsatz in Wuppertal von den Beamten angeschossen worden. Er sei am Samstag mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Sprecher am Abend mit. Weitere Verletzte seien zunächst nicht bekannt.