Mit selbstgebasteltem Speer : Offenbar verwirrter Mann bedroht Passanten in Eschweiler

Offenbar verwirrter Mann bedroht Passanten in Eschweiler

Zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen in Freiburg am Straßenrand. (Symbolfoto) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Eschweiler Der 53-Jährige war der Polizei in Eschweiler zufolge „offenkundig verwirrt“. Die alarmierten Beamten riefen daher einen Notarzt hinzu.

Mit einem selbstgebastelten Speer hat ein Mann Passanten in Eschweiler-Bergrath (Städteregion Aachen) bedroht. Der 53-Jährige habe am Donnerstag mit seinem Stock, an dessen Ende ein Messer befestigt war, Fußgänger „in Angst und Schrecken versetzt“, teilte die Polizei mit.