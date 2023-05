Säugling geschüttelt Mann aus Paderborn wegen Tötung von zweimonatigem Sohn in U-Haft

Den Angaben zufolge war der Rettungsdienst am Samstag zu dem schwer verletzten Kind gerufen worden. Am Dienstag wurde dann die Polizei darüber informiert, dass die Verletzungen des Säuglings auf ein Schütteltrauma hindeuteten. Die Beamten leiteten Ermittlungen ein. Der 21-Jährige wurde festgenommen und sitzt inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Paderborn in Untersuchungshaft.