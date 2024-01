Tat in Nähe des Hauptbahnhofs in Düren Mann an Weihnachten erschossen – 60-Jähriger wegen Mordes in U-Haft

Zwei Wochen nachdem in Düren ein 33 Jahre alter Mann auf der Straße erschossen wurde, sitzt ein dringend tatverdächtiger Mann wegen Mordes in Untersuchungshaft. Der 60-Jährige und das Opfer hätten in einer persönlichen Beziehung zueinander gestanden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit.