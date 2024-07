“Mammutmarsch“ in Essen 17 Wanderer verletzen sich an giftiger Pflanze

Der Grugapark in Essen ist Start und Ziel des „Mammutmarsches“, einem 100-Kilometer-Distanz-Marsch, der vom Grugapark ins Bergische Land und wieder zurückführt. Start der Wanderung war nach Angaben der Stadt Samstagnachmittag, die Rückkehrer wurden am Sonntag in den frühen Morgenstunden erwartet.