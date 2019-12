Bilanz für die Feiertage : 11.500 Hausnotrufe bei Maltesern in der Weihnachtswoche - Viele rufen aus Einsamkeit an

Der Hausnotruf der Malteser. Foto: Malteser Hilfsdienst e.V.

Düsseldorf In der deutschlandweiten Malteser Hausnotruf-Zentrale sind in diesem Jahr in der Weihnachtswoche bis zum 27. Dezember rund 11.500 Anrufe eingegangen.

"Davon waren mit mehr als 400, also fast vier Prozent, soziale Anrufe, bei denen der Knopf 'zufällig' gedrückt wurde", erklärte Sabine Erhardt, stellvertretende Leiterin des Hausnotrufs, am Freitag in Köln. Viele, oft ältere Menschen verbinden demnach Weihnachten eher mit Einsamkeit.

"Für diese Rufe ohne Notfall kommen oft unterschiedliche Gründe zusammen: dass sie keine Angehörigen mehr haben, dass auch Freunde unterwegs bei ihren Familien und nicht erreichbar sind, die Geschäfte zu, nicht mehr viel drumherum passiert - dadurch fühlen sie sich noch einsamer", betonte Erhardt. Viele Menschen sagten dies aber nicht, sondern sie wollten nur mal schauen, ob der Knopf noch funktioniere.

"Da wir bereits für diese seelische Not jenseits des Notfalls sensibilisiert sind, fragen wir nach, was sie bewegt oder wie die Abendplanung aussieht", so Erhardt. Oft stelle sich erst in einem Nebensatz heraus, dass die Anrufer tatsächlich jemanden zum Reden brauchten.

Die Hausnotruf-Zentrale habe über die Feiertage die Besetzung von rund 20 Kräften im Normalbetrieb tagsüber unter der Woche auf bis zu 25 verstärkt, damit "genügend Zeit bleibt, das Herz ausschütten zu können", hieß es. Die Themen und Nöte der Menschen seien dabei sehr unterschiedlich. Michaela Faust, die seit sechs Jahren Anrufe des Hausnotrufs entgegennimmt, erklärte: "Wir sind oft der letzte Kontakt zur Außenwelt für alleinstehende Menschen, die sich gerade an Weihnachten einsam fühlen, traurig sind und reden wollen."

