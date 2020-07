Lokale auf Mallorca geschlossen : Verschwindet der Ballermann für immer?

Düsseldorf Weil deutsche Touristen die Corona-Regeln missachtet haben, muss der Ballermann für mindestens zwei Monate zumachen. Der Shutdown trifft neben den Wirten auch Party-Sänger wie Lorenzo Büffel. Sie fürchten, dass der Ballermann nie mehr wieder kommen könnte.

"Ich möcht' nur eins, ich möcht' mein Glück: Alles egal – ich will Malle zurück", so singt es Schlagersänger Lorenzo Büffel in seinem Ballermann-Hit "Johnny Däpp" und mit ihm etwas traurig gerade wohl viele Partyurlauber, die eigentlichan der Playa de Palma auf Mallorcafeiern wollten. Doch die Party-Saison ist vorbei, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat. Weil in der vergangenen Woche deutsche Touristen auf der "Bierstraße" die Corona-Regeln missachtet haben, hat die Balearen-Regierung drastisch durchgegriffen und die Ballermann-Partymeile mit seinen berühmten Lokalen wie dem Megapark oder dem Bierkönig für mindestens zwei Monate geschlossen. Mallorcas Tourismusminister sprach ob der Vorfälle von "asozialen Touristen". Einige von ihnen treffen sich zum Feiern nun stattdessen offenbar an den Stränden von Santa Ponca und Magaluf, wie das „Mallorca Magazin“ berichtet.