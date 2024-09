Getreide- und Maisfelder abgefressen Wilde Mufflons verärgern Landwirte

Wie die Gebirgsschafe, die auch im Kaukasus, in Anatolien, im nördlichen Irak und im nordwestlichen Iran beheimatet sind, sich überhaupt im Ennepe-Ruhr-Kreis verbreiten konnten, lässt sich laut Kalthaus nicht mehr genau nachvollziehen. Wahrscheinlich habe jemand die Tiere mitgebracht und in einem Gatter gehalten, von dort sollen sie vor rund 15 Jahren in die freie Natur entkommen sein. Natürliche Feinde haben die Mufflons nicht, außer Wölfen, die im Ennepe-Ruhr-Kreis aber noch nicht ansässig sind. Aus zunächst nur einigen wenigen Tieren konnte sich daher allmählich eine stattliche Herde entwickeln – und erst mit ihrem geballten Auftreten und damit einem größeren Ausmaß an von ihnen verursachten Schäden wurden die Mufflons in den vergangenen Jahren zunehmend zum Ärgernis.