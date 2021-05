Insekten wieder auf Vormarsch : Maikäfer sind im NRW-Tiefland verbreitet

Fast ausgerottet, nun wieder häufig in NRW anzutreffen: Ein Maikäfer (lat. Melolontha) sitzt auf einer Hecke. Foto: dpa/Fabian Stratenschulte

Recklinghausen Im Kinderbuch „Max und Moritz“ werden Maikäfer von den Bäumen geschüttelt. Die auffällig großen Brummer sind im Mai und Juni unterwegs. Auch wenn man sie nicht oft sieht - bedroht sind Maikäfer nicht.

Maikäfer sind in Nordrhein-Westfalen teils weit verbreitet. Die wegen ihrer Größe und Fluggeräusche auffälligen Jumbos unter den Käfern zeigen sich für einige Wochen ab Mai, daher auch der Name. „Die Ausbreitung und Vermehrung kann regional recht unterschiedlich sein“, teilte das Landesumweltamt Lanuv mit.

Von den drei Arten kommt der über drei Zentimeter lange Feldmaikäfer am häufigsten vor. Besonders im Tiefland sei die Art weit verbreitet, hieß es vom Lanuv, in Gebirgslagen etwas weniger. Ein Monitoring gebe es nicht. Wenn ein ganzer Schwarm in der Abenddämmerung losfliegt, kann sich der Himmel geradezu verdunkeln.