Maibäume, Bollerwagen, Demos : Diese Regeln gelten am langen Wochenende in NRW

Mai-Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (Archiv). Dieses Jahr ist alles anders. Foto: dpa/Ina Fassbender

Düsseldorf Leverkusen hat für das Mai-Wochenende besondere Maßnahmen beschlossen: Bis Sonntag gibt es ein Alkoholverbot auf öffentlichen Flächen. Andere NRW-Städte planen keine derartigen Verbote. Kundgebungen dürfen unter bestimmten Bedingungen sogar stattfinden.

Der Krisenstab der Stadt Leverkusen hat die Maßnahmen beschlossen, nachdem im Stadtgebiet in den vergangenen Tagen immer wieder größere Personengruppen aufgelöst werden mussten. Vom heutigen Donnerstag bis einschließlich Sonntag gilt nun für das gesamte Leverkusener Stadtgebiet auf allen öffentlichen Flächen ein Alkoholverbot, wie die Stadt mitteilte. Auch das Mitführen von Bollerwagen und Handkarren ist untersagt. Gleiches gilt für die Nutzung von Musikanlagen.

In Düsseldorf gibt es keine zusätzlichen Einschränkungen für das Mai-Wochenende. Mitarbeiter des Ordnungsamtes und die Polizei werden nach Angaben der Stadt aber wie in den vergangenen Tagen unterwegs sein. Auch in Viersen gibt es keine besonderen Vorkehrungen.

Marcel Sturm, Sprecher der Stadt Dinslaken, sagt: „Ähnliche Maßnahmen wie in Leverkusen habe wir bisher nicht thematisiert.“ Man sehe dafür auch keine Notwendigkeit. „Es gab zum ersten Mai sonst Kundgebungen und die Veranstaltung auf dem Altmarkt, die finden natürlich nicht statt.“ Dass sich darüber hinaus auch keine unorganisierten Ansammlungen von Menschen bilden dürften, sei aber durch die geltenden Regeln zum Infektionsschutz geklärt. „Wir haben unsere geltende Rechtsverordnung, und unsere Kollegen werden das kontrollieren“, sagt Sturm. „Wenn auf einem Platz zu viele Menschen sind oder es zu einer längeren Verweildauer kommt, dann können sie eingreifen. Ganz unabhängig vom Mai-Wochenende.“ Man erwartet in Dinslaken aber nicht, dass das passiert. Dass sich jemand allein mit einem Bier unter einen Baum setzt, wäre demnach gestattet.

Die Ordnungsämter in Geldern und Kevelaer kündigten zwar Präsenz an, um das Geschehen am Donnerstagabend und am Wochenende im Auge zu behalten, gesonderte Maßnahmen gibt es aber auch dort nicht. In Wesel rechnet man allein wegen des Wetters, das nicht besonders gut werden soll, mit weniger Menschen auf den Straßen. Die Stadtwacht des Ordnungsamtes sei aber ganz normal unterwegs, wie die Stadt mitteilte.

Mai-Kundgebungen

Bis zu 150 Menschen dürfen am Freitag zum 1. Mai in Düsseldorf und Duisburg demonstrieren. Unter Abstands- und Hygieneauflagen dürfen die Mai-Kundgebungen vor dem Landtag in Düsseldorf und auf dem Vorplatz des Amtsgerichts Duisburg-Hamborn stattfinden, entschied die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts Düsseldorf am Donnerstag. In Düsseldorf dürfen 100 Menschen demonstrieren, in Duisburg ist die Teilnehmerzahl auf 50 begrenzt.

Versammlungen könnten laut der Coronaschutzverordnung ausnahmsweise zugelassen werden, wenn die Veranstalter sicherstellen, dass erforderlichen Maßnahmen wie Mindestabstände zum Schutz der Bevölkerung vor Infektion eingehalten werden, erklärte das Gericht. Würden in Düsseldorf und Duisburg die strengen Abstands- und Hygieneauflagen eingehalten, werde die Gesundheit der Demonstranten ausreichend geschützt. Gegen die Beschlüsse ist die Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen in Münster möglich.

Neben den Kundgebungen ist auch Protest im Internet geplant. Der Deutsche Gewerkschaftsbund veranstaltet zum Tag der Arbeit von 11 bis 14 Uhr einen bundeszentralen Livestream mit politischen Reden. In Nordrhein-Westfalen sind verschiedene Aktionen sowie musikalische und literarische Beiträge im Netz geplant, darunter Filme, Musikstücke und Kabarett.

Maibäume

Viele Kommunen und Vereine haben das traditionelle Aufstellen von Maibäumen abgesagt. Nicht ganz so streng bewerten die Behörden mancherorts das Aufstellen privater Maibäume, sofern die Regeln eingehalten werden. Besonders im Rheinland ist es Tradition, das junge Männer ihrer Freundin eine bunt geschmückte Birke vor das Haus stellen. Der Verkauf von Birken ist laut Corona-Verordnung des Landes NRW erlaubt. Einige Städte appellieren jedoch an die Bürger, gänzlich auf die Bräuche zu verzichten.

Mit Agenturmaterial

(hsr)