Regen und Schnee : Kühles Mai-Wochenende in NRW

Am Wochenende ist es kalt und nass in NRW. (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Essen Regen und Schnee im Mai: Das Wochenende startete ungemütlich und kalt in NRW. In der kommenden Woche soll es wieder etwas wärmer werden.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen am Wochenende vergeblich auf warmes Maiwetter warten. Nach einem regnerischen Freitag mit Temperaturen bis zu 13 Grad, wurde es in der Nacht zu Samstag richtig frisch. Im Nordwesten gibt es Regenschauer, in der Eifel oberhalb von 400 Metern sogar Schnee. Im Bergland kann es nachts glatt werden.